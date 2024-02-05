Общество 05 февраля 2024, 07:55 Охрану школ Якутска усилили после рассылки с угрозами Управление образования Якутска усилило круглосуточную охрану школ РИА «Новости»

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В школах Якутска усилили меры безопасности. Охрану обеспечили в круглосуточном режиме, сообщило окружное управление образования на своей странице в «ВКонтакте».

«Уважаемые родители, по поводу рассылки с угрозами — данный вопрос на контроле у правоохранительных органов. Работы ведутся круглосуточно с усилением мер обеспечения безопасности», — объявила пресс-служба.

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Все школы, по информации управления, обеспечили тревожной кнопкой вызова Росгвардии, металлодетекторами, системами видеонаблюдения внутри и по периметру здания. Физическую охрану поручили сотрудникам частных охранных предприятий. Жителей Якутска призвали не поддаваться провокациям.

Поводом стала рассылка в мессенджерах и соцсетях. Неизвестный писал, что нападет на школы. Минобразования Якутии провело оперативное совещание и сообщило, что угрозы прислали из зарубежья, их цель — посеять панику.

Аналогичную рассылку устроили в Калужской области. В интернете появились ролики с громкими звуками, похожими на выстрелы, скобы снятые в школе.