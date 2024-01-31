Происшествия 31 января 2024, 13:32 Калужские паблики сообщили о стрельбе в школе «Подъем»: паблики в Калужской области сообщили о стрельбе в школе РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Калужской области некоторые паблики заявили, что в одной из школ произошла стрельба. В интернете появилось видео из класса с громкими звуками и криками. Об этом сообщил «Подъем».

Ролик сняли в помещении, напоминающем школьный кабинет. Ребенок якобы спрятался за стулом, на котором висел ранец. На фоне звучали похожие на выстрелы звуки и кричали люди.

Реклама

Такие видео «со стрельбой», по словам журналистов, публиковали и раньше, часто в родительских чатах. Правительство Калужской области 30 января назвало их фейковыми. Власти предупредили о провокациях.

«В калужских мессенджерах появилась ложная информация о якобы готовящихся нападениях в школах. Такие сообщения уже не в первый раз распространяются по всей стране украинскими спецслужбами», — заявила пресс-служба.

Предупреждения о якобы готовящемся скулшутинге распространяли в мессенджерах в 2021 году. Россияне пересылали друг другу фото парня в балаклаве. Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер призвал привлекать авторов таких вбросов к уголовной ответственности.