31 января 2024, 13:32
Калужские паблики сообщили о стрельбе в школе
«Подъем»: паблики в Калужской области сообщили о стрельбе в школе
В Калужской области некоторые паблики заявили, что в одной из школ произошла стрельба. В интернете появилось видео из класса с громкими звуками и криками. Об этом сообщил «Подъем».
Ролик сняли в помещении, напоминающем школьный кабинет. Ребенок якобы спрятался за стулом, на котором висел ранец. На фоне звучали похожие на выстрелы звуки и кричали люди.
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Такие видео «со стрельбой», по словам журналистов, публиковали и раньше, часто в родительских чатах. Правительство Калужской области 30 января назвало их фейковыми. Власти предупредили о провокациях.
«В калужских мессенджерах появилась ложная информация о якобы готовящихся нападениях в школах. Такие сообщения уже не в первый раз распространяются по всей стране украинскими спецслужбами», — заявила пресс-служба.
Предупреждения о якобы готовящемся скулшутинге распространяли в мессенджерах в 2021 году. Россияне пересылали друг другу фото парня в балаклаве. Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер призвал привлекать авторов таких вбросов к уголовной ответственности.
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