Охранник в Симферополе не пустил скорую за шлагбаум. Видео

Охранник ЦУМ в Симферополе отказался пропускать за шлагбаум приехавшую на вызов машину скорой помощи.

За время промедления врачей пациентке стало плохо, ее пришлось нести на руках до автомобиля для госпитализации.

Директор ЦУМ Руслан Каренышев призвал не торопиться с выводами по ситуации, отметив, что шлагбаум и частная парковка не имеют никакого отношения к магазину.

«Во-первых, случай вопиющий, и у меня, как гражданина, он вызывает негодование! А по существу скажу следующее: этот земельный участок и частная парковка не принадлежит ООО „ЦУМ“», — сообщил Каренышев.

В администрации города также выступили с заявлением, сказав, что проведут проверку по факту произошедшего.

«Это уголовная ответственность. Воспрепятствование деятельности скорой помощи. Не помню статью, с ходу не скажу. Но она так и называется. На охранника можно уголовку повесить. Скорая приехала на вызов, время идет на секунды. Человек, не дай Бог, умирает. А тут клоп, у которого есть эта кнопка „Открыть шлагбаум“, и он думает, что царь и Бог. У него может быть такая ситуация, у близких и родственников. Неужели сложно открыть шлагбаум?» — прокомментировал «360» инцидент автоюрист Дмитрий Славнов.

«При желании можно написать на него заявление. Что сделать медикам в моменте? Здесь человеческий фактор, они давали клятву Гиппократа. Ну, вот попался такой остолоп — свою голову не приделаешь. А если у него электричества не было? Такое тоже может быть. Бригада скорой должна выйти и дойти ногами, на входе надеть бахилы. Все мы люди и должны входить в положение, в этом нет ничего зазорного», — добавил Славнов.

Ранее аэропорт в Симферополе признали самым безопасным в России. Он получил национальную премию в области транспортной безопасности.