Самый безопасный аэропорт нашли в России

Аэропорт в Симферополе признали самым безопасным в России. Недавно он получил национальную премию в области транспортной безопасности. Об этом написал «ФедералПресс».

«Аэропорт Симферополь обладает богатыми традициями в области транспортной и авиационной безопасности. Наше предприятие неоднократно становилось площадкой для испытаний самых современных образцов досмотровой техники и передовых технологий», — сообщил гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Он добавил, что таких результатов удалось добиться благодаря обучению сотрудников и их постоянной аттестации. Кинологическое подразделение аэропорта также признано одним из лучших в стране. Только за минувшие три года аэропорт дважды удостоился высоких наград.