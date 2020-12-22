«Охотному ряду» пригрозили штрафом в 1 млн рублей из-за несоблюдения антиковидных мер

В ТЦ «Охотный ряд» в центре Москвы не сделали вывод после административного протокола за нарушение антиковидных мер, который составили на прошлой неделе. Все повторилось снова. Торговый центр могут оштрафовать на один миллион рублей, сообщил столичный оперштаб по борьбе с пандемией.

«ТЦ „Охотный ряд“ грозит штраф в 1 млн рублей за повторные нарушения мер профилактики COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

16 декабря главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Блинов рассказал, что сотрудники ОАТИ и полицейские выяснили, что в торговом центре посетителям не обеспечили возможность держаться друг от друга подальше. Посетители ходили по «Охотному ряду» без СИЗ, хотя юрлица обязаны следить за соблюдением особого режима не только своими сотрудниками. Администрацию пригласили в надзорное ведомство, чтобы составить протокол.

Штраф за такое нарушение составляет 300 тысяч рублей, но если кто-то пострадает, то сумма вырастает до миллиона. Торговый центр в таком случае могут вообще закрыть на три месяца.