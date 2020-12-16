ТЦ «Охотный ряд» пригрозили закрыть из-за нарушения антиковидных мер

Торговый центр «Охотный ряд» в центре Москвы могут закрыть на три месяца или оштрафовать на один миллион рублей из-за нарушения антиковидных мер. Об этом сообщили столичные власти.

«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в торговом центре „Охотный ряд“. Торговым центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — цитирует РИА «Новости» главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Руслана Блинова.

Глава надзорного ведомства напомнил, что юридические лица обязаны следить за тем, как меры соблюдают не только их сотрудники, но и посетители.

Администрацию торгового центра пригласили для составления протокола по нарушению статьи «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

Штраф за такое нарушение составляет 300 тысяч рублей. Но если выяснится, что кто-то при посещении торгового центра заразился, то сумма увеличится до одного миллиона рублей. По решению суда работу «Охотного ряда» могут приостановить на срок до полутора месяцев.