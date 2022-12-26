Общество 26 декабря 2022, 15:49 Охотничьи собаки спасли жизнь ростовчанину на морозе ДПЧС: охотничьи собаки сутки согревали на морозе перенесшего инсульт мужчину piqsels

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Охотничьи собаки спасли жизнь 72-летнему жителю Ростовской области, сутки согревая его на морозе после перенесенного инсульта. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

Житель хутора Терновой выехал охотиться в Сулинское лесничество днем 21 декабря. Родственники обратились к спасателям, когда мужчина перестал выходить на связь, к поискам также подключились полицейские.

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На следующий день его обнаружили неподалеку от поселка Долотинка. Мужчина лежал на снегу, а выжить ему помогли две охотничьи собаки. По предварительной информации, охотник перенес инсульт.

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«Русская гончая и лайка сутки не отходили от своего хозяина, обогревая его своим теплом. Мужчина остался невредим. У одной из собак есть травмы, вероятно, из-за схватки с диким зверем», — сказано в сообщении департамента.

Собаки не позволяли никому подойти к хозяину, пропустив только жену охотника. Медики осмотрели мужчину, отправив его в больницу. Сейчас за жизнь охотника борются врачи.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном пес породы алабай спас хаски, которая провалилась под лед.