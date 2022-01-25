Алабай спас хаски, который упал под лед в Подмосковье

Алабай спас хаски, который провалился в воду под лед в Долгопрудном. Пост об этом с просьбой хозяев отозваться разместили в сообществе «Типичный Долгопрудный» во «ВКонтакте».

Источник фото: группа «Типичный Долгопрудный» во «ВКонтакте»

Автор поста прикрепил фотографии животных и указал, что они, скорее всего, из одного дома. Он отметил место случившегося: собака упала неподалеку от больницы, в Хлебникове.

Источник фото: группа «Типичный Долгопрудный» во «ВКонтакте»

Стихия захватила хаски, а находившийся рядом алабай пытался позвать на помощь людей. В итоге хаски спасли — его вытащила семейная пара. Они же отвели псов в ветеринарную клинику, где их осмотрели, оказали им необходимую помощь и временно поместили в вольер.

Написавший пост указал свои контакты и бросил клич по соцсетям, чтобы хозяева питомцев быстрее нашлись. Позже в комментариях написали, что удалось отыскать хозяйку. Пользователи поблагодарили неравнодушного человека за то, что тот помог собакам спастись и найти дом.