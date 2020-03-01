Огромный мост сожгли на Масленицу в Никола-Ленивце. И это не первая такая акция

В деревне Никола-Ленивец, прославившейся ритуальным сожжением католического собора, новый приступ пиромании. Здесь в честь Масленицы сожгли 66-метровый мост. Переправа была сооружена из подручных материалов.

Главным событием дня в Никола-Ленивце стало сожжение деревянного моста. Длина сооружения — 66 метров, высота — 20 метров. Мост подожгли в честь праздника Масленицы. Горело ярко и красиво, очевидцы сняли ритуал на камеры телефонов и даже на коптер.

«Мост возводится из сухостоя, тронутого жуком-короедом, испорченных палетов с производств Калужской области, соломы и деревянного строительного мусора», — объяснили организаторы праздника. Их слова привел сайт «Комсомольская правда — Калуга».

Нынешнее ритуальное сожжение моста должно было символизировать дух места, его вневременной и медитативный характер, а также дух нашего времени. Горящий мост также должен был стать метафорой происходящих в мире перемен, добавили организаторы. Хотя, с другой стороны, «сжечь мосты» — значит не столько изменения, сколько невозможность вернуться к привычному и старому.

В 2019 году в Никола-Ленивце сожгли Бастилию. В 2018 году разгорелся скандал: здесь запылал возведенный из мусора и палок готический собор. Событие комментировали даже священники. Организаторы отмахивались: мол, ничего такого в виду не имели, это не собор и не храм, а так, просто хорошо горящее сооружение без всякого символизма. Помогло не очень.