Бывший учитель математики, уволившийся из Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств (МЦХШ при РАХ) после скандала, рассказал свое видение ситуации. Вокруг действий педагога разгорелись жаркие споры из-за якобы БДСМ-фото в его социальных сетях. На него нажаловались родители учеников и обратились в правоохранительные органы. Георгий Миррор, он же Георгий Заносов, рассказал «360», почему считает это несправедливым.

«Вы видели фотографии? Вы считаете их откровенными? У меня есть закрытый профиль, но даже там нет откровенных фотографий — я их просто не приемлю, мне это просто не нужно», — сказал бывший учитель. Он сравнил это со случаем, когда педагогу-женщине пришлось уволиться после фотографии в купальнике. Все такие жалобы мужчина считает предрассудками.

По его словам, родители обратились в полицию, прокуратуру и Минкультуры. Миррор говорил, что никакой травли со стороны администрации школы не было, но на фоне всего происходящего он сам решил уволиться по собственному желанию.

Миррор отмечает, что в его фото есть «стеб, ирония и сарказм», а никак не эротика и тем более сильная пошлость. Он подчеркивает, что статус педагога никак не должен влиять на личную жизнь человека. Это совершенно разные сферы, которые в последнее время очень часто смешивают. Ситуацию с тем, что ответственность за поведение детей родители часто перекладывают на плечи учителей, Заносов считает огромной проблемой нашей страны.