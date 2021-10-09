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    09 октября 2021, 22:43

    «Огромная проблема нашей страны»: увлекающийся БДСМ учитель — о несправедливом отношении к педагогам

    Уволившийся из-за скандала с БДСМ-фото учитель Миррор рассказал о несправедливом отношении к педагогам

    Евгения Бардонова, Ирэна Вороник

    Бывший учитель математики, уволившийся из Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств (МЦХШ при РАХ) после скандала, рассказал свое видение ситуации. Вокруг действий педагога разгорелись жаркие споры из-за якобы БДСМ-фото в его социальных сетях. На него нажаловались родители учеников и обратились в правоохранительные органы. Георгий Миррор, он же Георгий Заносов, рассказал «360», почему считает это несправедливым.

    «Вы видели фотографии? Вы считаете их откровенными? У меня есть закрытый профиль, но даже там нет откровенных фотографий — я их просто не приемлю, мне это просто не нужно», — сказал бывший учитель. Он сравнил это со случаем, когда педагогу-женщине пришлось уволиться после фотографии в купальнике. Все такие жалобы мужчина считает предрассудками.

    По его словам, родители обратились в полицию, прокуратуру и Минкультуры. Миррор говорил, что никакой травли со стороны администрации школы не было, но на фоне всего происходящего он сам решил уволиться по собственному желанию.

    Миррор отмечает, что в его фото есть «стеб, ирония и сарказм», а никак не эротика и тем более сильная пошлость. Он подчеркивает, что статус педагога никак не должен влиять на личную жизнь человека. Это совершенно разные сферы, которые в последнее время очень часто смешивают. Ситуацию с тем, что ответственность за поведение детей родители часто перекладывают на плечи учителей, Заносов считает огромной проблемой нашей страны.