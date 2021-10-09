БДСМ работе не помеха. Какими должны быть соцсети учителей, чтобы родители спали спокойно

Московский учитель Георгий Миррор оказался в центре скандала: его фотосессия в Instagram напомнила родителям школьниц БДСМ. Они заявили на него в полицию, Миррору пришлось уволиться. Какую ответственность должны возлагать на себя преподаватели, создавая открытую страничку в соцсетях, рассказали «360» лауреаты конкурса «Учитель года».

Эротика с огромной натяжкой

Георгий Миррор преподавал в школе Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств (МЦХШ) математику. В свободное время он вел страницу в Instagram. Но последние его снимки сильно возмутили родителей школьниц. Они назвали его фотосессию с двумя девушками слишком откровенной, выполненной в стиле БДСМ.

Источник фото: страница Георгия Миррора в instagram

У Миррора не так много фотографий в блоге — чуть больше 20. А таких откровенных — и вовсе два последних поста. Один сделан в мае, другой в феврале. Но при этом у педагога более 1,5 тысячи подписчиков. Зачем он сделал эти снимки, непонятно. Есть вероятность, что снимки втроем сделаны не ради забавы, а что они отражают настоящее увлечение бывшего педагога.

Под постами есть комментарии, где подписчики говорят о героях фото как о людях, состоящих друг с другом в отношениях. Еще некоторые спросили у Миррора, куда делся его аккаунт в TikTok, на что ему ответили — удален администрацией платформы из-за многочисленных жалоб. Скорее всего, канал был тематическим. И сейчас он уже заработал. В нем Миррор объясняет почти 12 тысячам подписчиков, как стать абьюзером. В связи с этим волнение родителей можно назвать оправданным. Хотя неизвестно, смогли ли они лично побеседовать с учителем и выяснить, есть ли угроза их детям.

Однако журналистам учитель уже объяснил, что ничего откровенного в публикациях нет.

«Покажите мне откровенные публикации, о которых все говорят. В моих публикациях даже эротика-то с огромной натяжкой присутствует, а уж откровенного точно ничего нет», — отметил мужчина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Соцсети не должны учить ничему плохому

Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» учитель школы № 1 имени В. П. Леонова Юлия Капалкина рассказала «360», что не слышала о случае с преподавателем математики. Но отметила, что она бы не стала преследовать его за сомнительные публикации и оградила бы от него своего ребенка другими способами. При этом она отметила, что учитель должен следить за своей страницей и стараться транслировать подписчикам только хорошее.

«Мы не просто учителя, мы публичные люди, хотим мы или не хотим, но мы транслируем какие-то свои взгляды. Поэтому считаю, несмотря на то, что у нас свобода слова и все такое, учитель должен быть осторожным в своем публичном выражении взглядов, потому что на него смотрят ученики», — сказала учитель.

По ее мнению, нужно быть осторожным, потому что учитель может транслировать не совсем то, что хотелось бы обществу при воспитании детей. Если учитель хочет свободно выражать свои мысли, можно завести для этого отдельный аккаунт.

«У родителей, видимо, очень много свободного времени, раз у них есть время мониторить соцсети педагогов. Но я могу их понять, если моего ребенка каждый день воспитывает человек, который транслирует ценности, которые мне не близки», — отметила педагог.

Капалкина подчеркнула, что учитель должен нести высокоморальные ценности. Соцсети необязательно должны быть образцовыми, но они не должны учить ничему плохому. Не подавать плохой пример. Но это личный выбор каждого, подчеркнула она.

«Учитель — пример для подражания»

Другая собеседница «360» — лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» учитель школы № 10 Екатерина Колесникова — также определила параметры идеальной страницы учителя в соцсетях. Там, по ее мнению, не должно быть ничего, что связано с щепетильными темами — политикой, религией или чем-то интимным.

Педагог отметила, что все должно быть высококультурно, нравственно и красиво, чтобы приносило пользу, а не становилось предметом порицания и критики.

«Во-первых, учитель — это все-таки пример для подражания, и он должен вести себя именно таким образом, чтобы транслировать правильные ценности через свои соцсети», — сказала она.

Поэтому если учитель берет на себя такую ответственность и заводит открытые соцсети личного характера, то тогда нужно следить за аккаунтом. Педагог должен очень четко понимать определенные правила соцсетей.

«Нельзя позволять грубость и переходить определенные нравственные рамки. Это важно. Сейчас у нас отсутствует цензура в песнях, в выступлениях известных людей, в поп-культуре. Мы должны противостоять этому. Учитель должен быть примером правильного нравственного поведения, чтобы ученики могли приобщаться к красоте мысли, знаний», — сказала собеседница «360».

Он подчеркнула, что нужно гордо нести звание учителя, чтобы не было никаких поводов в чем-то обвинить.

После скандала педагог математики уволился. Газете «Известия», он рассказал, что не считает себя виновным в чем-то. Он утверждает, что никогда не пропагандировал свои взгляды среди подростков, а родители просто вмешались в его личную жизнь.