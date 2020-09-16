Ограничения спасут жизни. В «Трезвой России» объяснили, зачем продавать спиртное по часам в Новый год

В «Трезвой России» выступили за ограничение продажи алкоголя в период новогодних праздников. Глава движения Султан Хамзаев рассказал «360», зачем нужны подобные меры и чего ими можно добиться.

Хамзаев заметил, что на 1 января по причине потребления алкоголя в стране приходится пик смертности.

«Дополнительно к общей статистике смертности на этот день приходится 2500 смертей по причине употребления алкоголя», — пояснил общественник. Статистику специалисты ведут с 1956-го, каждый год она увеличивается.

В затяжные праздники россияне чрезмерно потребляют алкоголь, по словам главы «Трезвой России», в «огромном количестве». За новогодние каникулы ежегодно фиксируют 12 тысяч случаев с летальным исходом, утверждает собеседник «360».

Небольшой город мы теряем по причине злоупотребления алкоголем Султан Хамзаев глава «Трезвой России».

Общественники стараются не остаться в стороне. Поэтому они и предложили разработать механизм, который бы имел более адресный акцент с точки зрения исправления ситуации.

«Во-первых, мы предлагаем, как в международной практике, пойти по пути ограничений. В ВОЗ это поддерживают и считают правильными и необходимыми шагами», — подчеркнул Хамзаев.

Дискуссию в «Трезвой России» выстраивают в рамках ограничения продажи спиртных напитков по времени в течение новогодних праздников. Более качественно, считают в движении, должны работать с контрафактом МВД и другие правоохранительные органы. Задействовать стоит и механизмы общественного контроля.

«Мы считаем, что такого рода действия помогут спасти минимум семь тысяч человек во время новогодних праздников», — сказал Хамзаев.

Предложение «Трезвой России» затрагивает вопросы общей безопасности, заключил он. В качестве примера общественник привел данные по пожарам в многоквартирных домах: с 31 декабря по 10 января их число по причине употребления алкоголя возрастает на 120%.