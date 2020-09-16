Продажу алкоголя в новогодние праздники предложили ограничить

В период новогодних праздников смертность из-за алкогольного отравления возрастает. Общественники предлагают ужесточить правила продажи спиртного в эти дни.

С этой идеей выступил член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на письмо, составленное им на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Хамзаев подчеркнул, что в новогодние праздники из-за отравления алкоголем умирают почти вдвое больше людей, чем в другое время. Решить проблему можно, если сделать правила продажи спиртосодержащей продукции в Новый год более жесткими.

Общественник предложил ограничить время продажи алкоголя в праздничное время четырьмя часами в день — с 14:00 до 18:00. Таким образом Хамзаев надеется снизить общее число алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления спиртных напитков в этот период.

Ему же принадлежит инициатива вынести продажу алкоголя за пределы населенных пунктов, а реализацию спиртного вне специальных магазинов запретить. Пока речь идет о пяти пилотных регионах.