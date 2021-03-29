Ограничения по детскому отдыху в России стали мягче

Летом 2021 года российские школьники смогут отдохнуть в лагерях за пределами их мест жительства. В Роспотебнадзоре смягчили некоторые требования по организации детского отдыха в стране.

Постановление главного государственного санитарного врача РФ и главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации», — подчеркнули в ведомстве. Причем в ведомстве имеют ввиду как места отправления, так и прибытия детей.

От региональных санитарных врачей или их заместителей ждут предложений по данному вопросу.

В лагерных отрядах после смягчения введенных на фоне пандемии мер будет больше детей: их допустимое количество увеличили с 50% до 75%. Работу разрешено возобновить даже детским палаточным лагерям.

«Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без проживания персонала на ее территории в случае организации и проведения еженедельного обследования персонала на COVID-19», — уточнили в документе.