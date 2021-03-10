Кузнецова попросила смягчить требования для детского отдыха в лагерях летом

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой пересмотреть санитарно-эпидемиологические требования к работе детских лагерей летом. Кузнецова подчеркнула, что отдых должен быть максимально разнообразным.

«Сейчас важно найти самые оптимальные решения, которые, с одной стороны, обязательно будут учитывать текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, а с другой — позволят обеспечить полноценный охват детей разнообразными формами организованного летнего отдыха и досуга», — отметила Кузнецова. Об этом говорится на сайте детского омбудсмена.

Она напомнила, что Роспотребнадзор в июле 2020 года на время запретил детям ездить в лагеря в другие регионы из-за угрозы распространения коронавируса. Ведомство заявило, что в отрядах должно быть не более половины детей от запланированной вместимости.

Требования должны были соблюдать до конца 2020 года. Однако их действие продлили до 1 января 2022 года. Детский омбудсмен заметила, что после этого ей стали поступить обращения от учителей, родителей, руководителей организаций отдыха и оздоровления. Они жаловались на слишком серьезные ограничительные меры.

Родители и специалисты считают, что вероятность заболеть COVID-19 у детей на отдыхе гораздо меньше, чем при проведении свободного времени в месте, где они живут.