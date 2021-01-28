Ограничения на продажу табака в интернете вступили в силу в России
«С этого момента табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты. При этом по-прежнему будет возможно приобретать через интернет устройства для потребления никотинсодержащей продукции», — передает РИА «Новости» его слова.
Поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма были приняты в июле 2020 года.
Производители табачной продукции подготовились к изменениям. Уже на прошлой неделе пользователи систем нагревания табака IQOS получили письма, в которых сообщалось что онлайн-покупка стиков для устройств недоступна с 27 января.
Более того, как отметил директор по корпоративным коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев, с 28 января реклама никотинсодержащей продукции также попадает под запрет.
Несколько дней назад доктор Александр Мясников сравнил вред от кальяна и сигарет. По его словам, кальян вреднее, пишет РИА ФАН. Регулярное курение кальяна увеличивает риск развития рака легких. Это связано с попаданием мелкодисперсных частиц дыма в легкие.