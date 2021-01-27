Названа привычка, которая провоцирует рост жира на животе
Увеличение веса после отказа от курения происходит из-за беспокойства и стресса, рассказал врач-диетолог Айтор Санчес из Испании изданию Lavanguardia.
«Бросить курить все же стоит. Эффект от лишних килограммов после отказа от вредной привычки несравним с пользой отказа от табака», — отметил диетолог, посоветовав не затягивать с решением. Курение вызывает отложение большого количества глубинного брюшного жира, который располагается в непосредственной близости к внутренним органам», — рассказал испанский врач-диетолог.
Именно этот жир провоцирует у поклонников сигарет образование «пивного живота». Также возрастает риск появления метаболических заболеваний и других серьезных проблем со здоровьем.
Курение связано с плохим контролем уровня сахара в крови, по словам Санчеса. Это усугубляет симптомы ожирения. Поэтому курильщик с избыточным весом имеет множество серьезных заболеваний.