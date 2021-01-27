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    27 января 2021, 10:11

    Названа привычка, которая провоцирует рост жира на животе

    Екатерина Шамина

    Около 80% людей, отказавшись от курения, набирают в среднем шесть килограммов лишнего веса. Тем не менее, диетологи советуют отказаться от сигарет, потому что вредная привычка провоцирует образование «пивного живота».
    Названа привычка, которая провоцирует рост жира на животе

    Увеличение веса после отказа от курения происходит из-за беспокойства и стресса, рассказал врач-диетолог Айтор Санчес из Испании изданию Lavanguardia.

    «Бросить курить все же стоит. Эффект от лишних килограммов после отказа от вредной привычки несравним с пользой отказа от табака», — отметил диетолог, посоветовав не затягивать с решением. Курение вызывает отложение большого количества глубинного брюшного жира, который располагается в непосредственной близости к внутренним органам», — рассказал испанский врач-диетолог.

    Именно этот жир провоцирует у поклонников сигарет образование «пивного живота». Также возрастает риск появления метаболических заболеваний и других серьезных проблем со здоровьем.

    Курение связано с плохим контролем уровня сахара в крови, по словам Санчеса. Это усугубляет симптомы ожирения. Поэтому курильщик с избыточным весом имеет множество серьезных заболеваний.