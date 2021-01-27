Названа привычка, которая провоцирует рост жира на животе

Около 80% людей, отказавшись от курения, набирают в среднем шесть килограммов лишнего веса. Тем не менее, диетологи советуют отказаться от сигарет, потому что вредная привычка провоцирует образование «пивного живота».

Увеличение веса после отказа от курения происходит из-за беспокойства и стресса, рассказал врач-диетолог Айтор Санчес из Испании изданию Lavanguardia.

«Бросить курить все же стоит. Эффект от лишних килограммов после отказа от вредной привычки несравним с пользой отказа от табака», — отметил диетолог, посоветовав не затягивать с решением. Курение вызывает отложение большого количества глубинного брюшного жира, который располагается в непосредственной близости к внутренним органам», — рассказал испанский врач-диетолог.

Именно этот жир провоцирует у поклонников сигарет образование «пивного живота». Также возрастает риск появления метаболических заболеваний и других серьезных проблем со здоровьем.

Курение связано с плохим контролем уровня сахара в крови, по словам Санчеса. Это усугубляет симптомы ожирения. Поэтому курильщик с избыточным весом имеет множество серьезных заболеваний.