01 декабря 2022, 09:56
Ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлили до 9 декабря
Росавиация продлила до 9 декабря ограничение на полеты в 11 аэропортов страны
Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 9 декабря. Об этом сообщили на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря 2022 года», — рассказали в Росавиации.
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Вновь временно ограничили полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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Росавиация порекомендовала авиакомпаниям России организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. В том числе используя аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Сочи, Ставрополя и Москвы.
В начале ноября Росавиация и аэропорт Владивостока поддержали запуск перелетов из Приморья в Таиланд. Процесс будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот». Но когда именно стартуют перевозки, пока непонятно. Представитель организации предупредила, что полеты в Таиланд не будут дешевыми.
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