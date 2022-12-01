Общество 01 декабря 2022, 09:56 Ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлили до 9 декабря Росавиация продлила до 9 декабря ограничение на полеты в 11 аэропортов страны piqsels

Читать 360tv в

Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 9 декабря. Об этом сообщили на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря 2022 года», — рассказали в Росавиации.

Реклама

Вновь временно ограничили полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Реклама

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям России организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. В том числе используя аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Сочи, Ставрополя и Москвы.

В начале ноября Росавиация и аэропорт Владивостока поддержали запуск перелетов из Приморья в Таиланд. Процесс будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот». Но когда именно стартуют перевозки, пока непонятно. Представитель организации предупредила, что полеты в Таиланд не будут дешевыми.