Росавиация одобрила запуск полетов в Таиланд из Владивостока | 360°

Транспорт 08 ноября 2022, 07:55 Росавиация одобрила запуск полетов в Таиланд из Владивостока Росавиация поддержала запуск рейсов в Таиланд, но точное начало полетов неизвестно flickr

Читать 360tv в

Росавиация вместе с аэропортом Владивостока поддержали запуск перелетов из Приморья в Таиланд, его будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот». Однако когда именно запустят перелеты, пока не понятно. Об этом заявила представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма РИА «Новости».

Она уточнила, что рейсов в данный момент нет в системе продажи билетов. О том, что «Аэрофлот» точно полетит с Дальнего Востока в Таиланд, можно будет говорить только после публикации на сайте авиакомпании информации о продаже билетов, графике вылетов, ценах.

Реклама

«Росавиация им („Аэрофлоту“ — прим. ред.) дала уже согласие, они там заявку подали, служба аэропорта (Владивосток) с удовольствием дает им это подтверждение», — добавила собеседница агентства. Представитель организации предупредила, что полеты в Таиланд не будут дешевыми. Пока же на сайте аэропорта Владивосток есть данные о том, что 26 ноября должны состояться два рейса в Таиланд: один в Бангкок, а один на Пхукет.

Реклама

Ранее Росавиация сообщила о получении заявки от «Аэрофлота»на допуск к осуществлению перелетов из Владивостока на Пхукет и из этого же города в Бангкок.