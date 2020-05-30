Одну из вакцин от коронавируса можно будет закапать в нос

Ученые из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» продолжают тестировать вакцины от коронавируса. Одна из них необычная: препарат можно будет закапать в нос.

«Один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интраназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — заявил в эфире телеканала «Россия 1» генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов.

Он добавил, что в центре запустили полномасштабное доклиническое исследование вакцин на безопасность и эффективность. Максютов поделился, что в тестировании препаратов принимают участие животные — низшие приматы. Их заражали коронавирусом и вводили образцы вакцины. Никакой температуры и других симптомов у них не было. Все животные перенесли введение испытываемых препаратов очень хорошо.

Ранее руководитель центра «Геномное редактирование» Института биологии гена РАН Алексей Дейкин рассказал, что к лету специально для испытания вакцин выведут лабораторных мышей с иммунными клетками человека.

В институт с просьбой передать им таких животных обратились ученые из Великобритании, Соединенных Штатов и Индии. Сначала мышей отправят ученым в «Вектор».