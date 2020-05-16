Мышей для испытания вакцины против 2019-nCoV выведут в России к лету

Уже в июне российские ученые из научного центра «Вектор» получат мышей с иммунными клетками человека для испытаний вакцины против коронавируса. Поделиться этими лабораторными животными уже попросили США и Великобритания.

«Мы очень надеемся, что нам повезет, и что до конца июня мы будем держать в руках эту вот модель заболевания человека (мышей с иммунными клетками человека — прим. ред.), которая будет адекватна симптомам человека. Мы рассчитываем, что в июне мышей мы в „Вектор“ отправим», — заявил руководитель центра «Геномное редактирование» Института биологии гена РАН Алексей Дейкин в эфире телеканала «Россия-1».

Ученый пояснил, что обычные мыши для испытаний вакцины не подходят, так как переносят заражение коронавирусом легко. Нужны животные, у которых будут симптомы, как у человека. В институт с просьбой передать им таких мышей обратились ученые из Великобритании, Соединенных Штатов и Индии. Сначала мышей отправят в «Вектор».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России создадут специальных лабораторных грызунов, чтобы испытать вакцину от нового вируса. Работу проводят с учетом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS. Новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека.