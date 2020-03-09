    09 марта 2020, 21:25

    Односельчане 13-летней девочки потребовали назвать имя ее убийцы

    Анастасия Кукова

    Жители села Бокино Тамбовской области собрались на народный сход. Они настроены решительно и эмоционально потребовали полицейских назвать имя задержанного, подозреваемого в причастности к пропаже девочки.
    Односельчане 13-летней девочки потребовали назвать имя ее убийцы

    После появления сведений о задержании некоего мужчину, односельчане девочки потребовали назвать его имя. Многие заявили, что «готовы его разорвать».

    Источник «Царьграда» сообщили, что подозреваемого для проведения следственных действий сначала повезут в сельский клуб, потом на реку. В этих местах и скапливаются жители села. Собеседник издания рассказал, что 7 марта возле клуба подростки, пришедшие на дискотеку, слышали чей-то крик, но кто его издал, неизвестно. Девочка исчезла после дискотеки. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

    Машина, в которой повезут подозреваемого взята под усиленную охрану. Подъезды к реке и клубу оцеплены.

    Тело девочки пока не найдено, поиски приостановлены на ночь.

    В селе Бокино Тамбовского района собрались волонтеры из нескольких областей, всего 230 человек. Они намерены продолжить поиски девочки утром 10 марта.

    Подозреваемым в убийстве девочки Telegram-канала 112 назвал 35-летнего Александра Липатова. Якобы он случайно сбил Лизу, а затем, испугавшись последствий, сбросил ее тело в реку.