Односельчане 13-летней девочки потребовали назвать имя ее убийцы

Жители села Бокино Тамбовской области собрались на народный сход. Они настроены решительно и эмоционально потребовали полицейских назвать имя задержанного, подозреваемого в причастности к пропаже девочки.

После появления сведений о задержании некоего мужчину, односельчане девочки потребовали назвать его имя. Многие заявили, что «готовы его разорвать».

Источник «Царьграда» сообщили, что подозреваемого для проведения следственных действий сначала повезут в сельский клуб, потом на реку. В этих местах и скапливаются жители села. Собеседник издания рассказал, что 7 марта возле клуба подростки, пришедшие на дискотеку, слышали чей-то крик, но кто его издал, неизвестно. Девочка исчезла после дискотеки. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Машина, в которой повезут подозреваемого взята под усиленную охрану. Подъезды к реке и клубу оцеплены.

Тело девочки пока не найдено, поиски приостановлены на ночь.

В селе Бокино Тамбовского района собрались волонтеры из нескольких областей, всего 230 человек. Они намерены продолжить поиски девочки утром 10 марта.

Подозреваемым в убийстве девочки Telegram-канала 112 назвал 35-летнего Александра Липатова. Якобы он случайно сбил Лизу, а затем, испугавшись последствий, сбросил ее тело в реку.