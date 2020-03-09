Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали под Тамбовом

Предполагаемого убийцу 13-летней девочки задержали в Тамбовской области. Школьница ушла на дискотеку 7 марта, но домой так и не вернулась. Следователи выяснили, что она может быть мертва — в этом признался 35-летний житель Котовска.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области По версии следствия, вечером 7 марта 2020 года на одной из улиц села Бокино Тамбовского района подозреваемый, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на 13-летнюю девочку, возвращавшуюся домой с дискотеки. Сделав вывод, что девочка мертва, с целью сокрытия преступления, он погрузил ее тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду Пресс-служба СК РФ по Тамбовской области. Тело девочки пока не нашли. Ведомство подчеркнуло, что проверяет показания подозреваемого. Сейчас поисками пропавшей занимаются около 600 волонтеров — в их числе местные жители и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 10 марта к розыску школьницы подключатся водолазы.