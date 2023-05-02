Эксклюзив 02 мая 2023, 12:28 «Одним нестандартным человеком стало меньше». Яременко — о смерти спортивного журналиста Малосолова Шеф-редактор «Советского спорта» Яременко: умер спортивный журналист Андрей Малосолов «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Спортивный журналист Андрей Малосолов запомнился, как нестандартный человек с собственным взглядом. Его оппонент, шеф-редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко рассказал «360» о личности коллеги и выразил соболезнования близким.

«Человек яркий, работоспособный, очень интересный. <…> Очень жаль, что одним нестандартным человеком стало меньше», — сказал он.

Реклама

Николай Яременко и Андрей Малосолов занимали идеологически полностью противоположные позиции и по взглядам на футбол, и часто на околофутбольное фанатское сообщество, и по многим другим вопросам. Но это, по словам коллеги, никогда не мешало им относиться друг к другу с уважением.

Журналист часто бывал у него в эфирах на радио «Спорт» и «Команда», писал нетривиальные статьи с яркой позицией для газеты «Советский спорт». Николай Еременко сказал, что кто-то запомнит его, как «толстенького добродушного дядечку-добрячка» или одного из руководителей Всероссийского общества болельщиков 15 лет назад. Другие вспомнят акции, которые он организовывал, и эфиры Андрея Малосолова.

«Жалко, что в 50 лет ушел такой яркий человек. Даже когда среди оппонентов такие яркие креативные люди, над которыми смеются, которые иногда становятся мемами — ну и что? Он заслуживал того, чтобы к нему относились не так, как ко всем людям», — сказал он.

Telegram-канал Baza сообщил, что Андрей Малосолов умер. Он стал известным как активный болельщик ЦСКА, корреспондент изданий «Версия», «Российской газеты» и «Комсомольской правды», военкор в годы первой Чеченской кампании и югославского конфликта, бывший руководитель пресс-службы Российского футбольного союза.