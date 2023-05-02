Важное 02 мая 2023, 11:41 Скончался спортивный журналист Андрей Малосолов Baza: умер 50-летний спортивный журналист Малосолов «ВКонтакте»

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Спортивный журналист Андрей Малосолов умер в 50 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На странице журналиста в соцсети «ВКонтакте» уже начали появляться соболезнования. Подписчики опечалены и не хотят верить в случившееся. Они переспрашивают друг у друга, что стало причиной смерти Малосолова. Есть непроверенная информация о том, что у него оторвался тромб.

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Андрей Малосолов — журналист, радиоведущий, футбольный болельщик, общественный деятель. Стал активным фанатом ЦСКА в конце 1980-х. В разные годы работал в газетах «Версия», «Комсомольская правда», в «Российской газете», 10 лет трудился в РИА «Новости», был военкором во время 1-й Чеченской кампании и конфликта в Югославии. Был автором двух передач на радио «Спорт FM» и проекта на радио «Спорт».

С 1998 по 2005 год служил в пуле правительства России, также освещал деятельность Сергея Иванова, когда тот был министром обороны. С 2005 по 2010 год возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза. В 2007-м стал одним из организаторов Всероссийского объединения болельщиков. В 2010 году Малосолов был директором по пиару и маркетингу в сочинском футбольном клубе «Жемчужина». В 2013-м журналиста назначили пресс-секретарем оргкомитета Объединенной футбольной лиги. Он также преподавал спортивный маркетинг в вузах, был блогером и вел множество спортивных проектов в интернете.