Общество 18 марта 2023, 19:12 Один из владельцев баров Underdog и La Virgen покинет проект Сооснователь баров Underdog и La Virgen Косов уйдет из проекта Cоцсети

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Одному из владельцев баров Underdog и La Virgen Павлу Косову придется покинуть команду. Об этом сообщил в Telegram-канале адвокат Константин Ерохин.

«Мы не знаем, что конкретно мы должны делать сейчас, но очевидно, что один из участников проекта, Павел, должен его покинуть и перестать ассоциировать себя с ресторанами», — говорится в официальном заявлении команды

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Также отмечено, что в ходе проверки баров Underdog и La Virgen были задержаны более 40 человек. По словам Ерохина, «посетителям и участникам проекта в интернете поступают многочисленные угрозы».

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Правоохранители пришли в бары Underdog и La Virgen с проверкой из-за подозрения в финансировании ВСУ в минувшую пятницу. По данным источника в силовых структурах, заведения подозревают в причастности к спонсированию украинских боевиков.

После этого на страницах баров в социальных сетях опубликовали информацию, что заведения будут закрыты два дня.