Происшествия 18 марта 2023, 08:46 Бары Underdog и La Virgen в Москве проверили из-за подозрения в финансировании ВСУ ТАСС: полиция проверила бары Underdog и La Virgen из-за подозрения в финансировании ВСУ РИА «Новости»

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В Москве правоохранители пришли в бары Underdog и La Virgen с проверкой из-за подозрения в финансировании ВСУ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

По его данным, есть подозрения в причастности заведений к спонсированию украинских боевиков. Источник отметил, что проверку проходят и гости заведений.

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На страницах баров в Instagram* в пятницу вечером появилась информация, что на два дня заведения закрыли.

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В конце февраля российские онлайн-кинотеатры заподозрили в спонсировании ВСУ из-за показа украинских комедийных сериалов «Сваты» и «Слуга народа». Обе ленты принадлежат студии «Квартал 95», которую основал президент Украины Владимир Зеленский.

* Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.