Общество 11 апреля 2024, 19:29 Один из самарских министров ушел в отставку после гей-скандала Хинштейн: министр молодежной политики Самарской области Бурцев подал в отставку Сергей Бурцев / «ВКонтакте»

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В Самарской области в отставку ушел глава министерства молодежной политики региона Сергей Бурцев. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Бурцев <…> экстренно подал в отставку на фоне разгоревшегося в регионе гей-скандала», — написал он.

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По словам депутата, Бурцев сообщил об отставке через несколько часов после того, как Хинштейн обнародовал подробности его личной жизни и об отпуске, проведенном в одном номере с подчиненным.

На своей странице во «ВКонтакте» экс-министр написал, что «не согласен с озвученными предположениями и опровергает их». Хинштейн предположил, что вынужденную отставку Бурцева инициировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее Хинштейн также обратился в прокуратуру с требованием защитить детей от сотрудника самарского Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича. В Сети появились скандальные фото с гей-свадьбы чиновника.