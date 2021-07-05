Один из крупнейших прививочных центров Европы открыли в центре Москвы

На территории Гостиного двора открылся крупнейший в Москве прививочный центр. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих. Невозможно обеспечить и социальную дистанцию. Поэтому вместо них мы открыли в Гостином дворе новый центр вакцинации — самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, в этом пункте смогут принимать до 50 человек одновременно. В нем будут вакцинировать до шести тысяч человек в течение суток. Мэр отметил, что число вакцинированных первым компонентом в Москве достигло трех миллионов человек. Столичные власти продолжают наращивать мощности прививочных пунктов, которых в мегаполисе уже более 300.

Эпидемическая ситуация в Москве резко ухудшилась в начале лета. Руководство города ввело новые ковидные меры. Работодателей обязали отправить часть сотрудников на удаленку, общепиту и развлекательным заведениям запретили работать по ночам. Также сейчас нельзя посидеть в ресторане или кафе без QR-кода, в котором зашифрована информация о прививке, антителах или отрицательном результате ПЦР-теста.