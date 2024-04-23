Важное 23 апреля 2024, 12:25 Очный формат шествия «Бессмертный полк» отменили в 2024 году Цунаева: очный формат шествия «Бессмертного полка» отменили в 2024 году РИА «Новости»

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Центральный штаб «Бессмертного полка» отказался от проведения шествия в очном формате в 2024 году. Об этом на брифинге сообщила сопредседатель штаба Елена Цунаева.

«В этом году мы не будем проводить шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности», — сказала она.

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Цунаева отметила, что акция «Бессмертный полк» давно вышла за пределы России.

«По нашей информации, на данный момент проведение шествия запросили в порядка 60 стран в соответствии со своим законодательством. Наши соотечественники с удовольствием присоединяются ко всем форматам», — отметила сопредседатель штаба.

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