Очевидцы рассказали о состоянии пилотов после крушения Су-24 в Пермском крае

Серьезные переломы получили летчики, которые смогли катапультироваться с рухнувшего бомбардировщика Су-24. Об этом рассказали очевидцы.

Они рассказали, что горящий самолет Су-24 упал в лесной полосе. А катапультировавшихся летчиков нашли за полем возле асфальта.

«Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался», — рассказали они в беседе с агентством Ura.ru.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение накануне. Он направлялся на авиазавод для прохождения планового ремонта. Вооружения на борту не было. Двум пилотам удалось вовремя катапультироваться. В Минобороны сообщили, что их жизням ничего не угрожает. Для их эвакуации к месту направили поисково-спасательный вертолет. Пока причины падения воздушного судна неизвестны, в скором времени это выяснят специалисты.

На прошлой неделе истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу во время планового полета в Астраханской области. Пилот в результате крушения погиб.