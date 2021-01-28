Очевидец раскрыл подробности столкновения вертолета с аэропортом в Красноярском крае. Видео

«Он просто снес себе хвостовую балку. Схлестывание. На выруливании с перрона вертолет Ми-8 авиакомпании „Ельцовка“ зацепил своим несущим винтом свою хвостовую балку и отрубил ее», — рассказал мужчина.

В распоряжении «360» появилось видео с места события. На нем можно хорошо рассмотреть воздушное судно. На кадрах видна поломанная задняя часть. Вокруг много людей, они осматривают транспорт.

Столкновение со зданием аэропорта в поселке Богучаны произошло при подготовки ко взлету в четверг, 28 января. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина и обстоятельства случившего выясняются.

Несколько дней назад вертолет Ми-8 совершил в селе Кепервеем Чукотского автономного округа аварийную посадку, сообщила «Газета.ru». Прокуратура после случившегося организовала проверку. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина произошедшего выясняется.