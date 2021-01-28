Вертолет столкнулся со зданием аэропорта в Красноярском крае

Известно, что серьезные повреждения получила техника. Сейчас на месте работают спасатели. В соцсетях появилось видео с места происшествия. На кадрах можно разглядеть поломанную заднюю часть вертолета. Также видны темные следы — такие обычно оставляет пламя.

Источник фото: группа «Вести 62 Богучанский район» во «Вконтакте»

По данным РИА «Новости», со зданием столкнулся вертолет Ми-8. По предварительной информации, хвостовой отдел был поврежден при рулении. Подробности и причина произошедшего выясняются, сообщила группа «Вести 62 Богучанский район» во «Вконтакте».

Несколько дней назад в в округе Монро штата Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолет UH-60. ЧП произошло 20 января, в 18:32 по местному времени, во время выполнения обычной миссии. По предварительным данным, три человека погибли.