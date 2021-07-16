«Очередная политическая расторговка». Политолог объяснил слова Меркель о нарушениях РФ по газу

Ангела Меркель заявила, что Евросоюз ответит на нарушения Россией обязательств по транзиту газа. Канцлер ведет переговоры на эту тему, но какую сторону она занимает, до сих пор неясно. Об этом «360» рассказала политолог Наталия Елисеева.

«Сейчас так или иначе Меркель действительно ведет переговоры по газовому вопросу, по „Северному потоку“. На самом деле пока непонятно, чем переговоры закончатся и какую сторону Меркель занимает. Несмотря на то, что они с Байденом заявили, что у них несколько разные позиции по „Северному потоку“, по итогу переговоров в Вашингтоне», — объяснила эксперт.

Она добавила, что Меркель вновь заявила о том, что проект не отменяет транзит газа через Украину. Это означает, что какая-то неопределенная страховка для Украины все-таки будет. Поэтому пока вопрос по «Северному потоку» остается подвешенным.

«Несмотря на то, что Меркель пообещала не прибегать к спекуляции, видимо, санкции или еще какие-либо действия будут осуществлены. Вопрос в том, что самого по себе нарушения обязательств по транзиту газа через Украину даже может и не быть. То есть Европе или американцам может что-то показаться, условно, что Россия как-то неправильно себя повела», — сообщила политолог.

Но за этим могут последовать санкции. В любом случае, по словам Елисеевой, у США и Германии разные позиции. Чтобы хоть как-то сохранить лояльность, Европейский союз может отреагировать в адрес России.

«На самом деле может быть такой своеобразный политических откуп. С одной стороны, пользуемся потоком, а с другой — обвиняем Россию, что она притесняет Украину по газовому вопросу. По сути, это может быть такая очередная политическая расторговка», — резюмировала собеседница «360».

В офисе Владимира Зеленского ранее заявили, что канцлер Германии держалась семь лет, но все-таки «немного сдала» украинские интересы в пользу российской стороны.