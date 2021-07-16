Офис Зеленского обвинил Меркель в сдаче интересов в пользу России

Советник офиса украинского президента Алексей Арестович обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в сдаче интересов Киева в пользу России. Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».

В офисе Владимира Зеленского заявили, что канцлер Германии держалась семь лет, но все-таки «немного сдала» украинские интересы в пользу российской стороны. Арестович пояснил, что Зеленский и Меркель на недавней встрече в Берлине не сошлись в позициях по целому ряду вопросов, в том числе по строительству газопровода «Северный поток — 2» и реализации «формулы Штайнмайера» в рамках урегулирования конфликта в Донбассе.

Арестович заявил, что вежливый тон на совместной пресс-конференции Зеленского и Меркель соблюдался просто для того, чтобы не ссориться, а канцлера ФРГ назвал уходящим политиком, намекая на ее скорую отставку. Советник офиса Зеленского добавил, что, хотя немецкие ссылаются на защиту своих национальных интересов, цена такого партнерства может стать тяжелой для Украины.

Ранее киевский политолог Оксана Ищук заявила, что от Евросоюза нужно требовать компенсации за снижение транзита газа вследствие поставок через «Турецкий поток».