Очередь из скорых перед новосибирской больницей объяснили ростом случаев пневмонии

Резкий рост числа пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию спровоцировал очередь из машин скорой помощи перед городской больницей Новосибирска. Так объяснили в местном минздраве публикации с большим число машин.

«С 20:00 14 июня до 08:00 16 июня городская больница № 3 работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

В пресс-службе уточнили что за 36 часов были госпитализированы 124 человека. В связи с этим были выведены на работу дополнительные сотрудники. В ведомстве подчеркнули, что работа медиков была «четкой и слаженной».

Ранее сайт ngs.ru сообщил, что в минувшую ночь у больницы в Новосибирске собралось якобы сразу 18 машин скорой помощи. При этом в Минздраве отметили, что количество госпитализаций в инфекционные стационары увеличивается из-за ситуации с коронавирусом. Представители пояснили, что скопление было один раз, когда было очень много обращений. По их словам, очередь состояла из восьми машин.

В Роспотребнадзоре назвали массовую вакцинацию единственным способом, который поможет справиться с пандемией коронавируса.