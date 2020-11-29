Ковидный очаг выявили в больнице Тулы

Всего в медицинском учреждении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, 24 из них бессимптомные. COVID-19 заболели пациенты и персонал.

В больнице прошли противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.

Всего в Тульской области медики выявили коронавирус у 16 442 человек, выздоровели среди них 14 405, умер 481. На лечении находятся 1556 горожан.

Заболеть COVID-19 возможно и повторно, но тогда инфекция проявится в легкой форме. При первом инфицировании у человека не было антител, потом они появились. А значит, пациент уже встречался с вирусом.