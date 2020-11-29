Ковидный очаг выявили в больнице Тулы
Очаг коронавируса выявили в отделении сестринского ухода Городской клинической больницы №2 имени Е. Г. Лазарева в Туле. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Всего в медицинском учреждении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, 24 из них бессимптомные. COVID-19 заболели пациенты и персонал.
В больнице прошли противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.
Всего в Тульской области медики выявили коронавирус у 16 442 человек, выздоровели среди них 14 405, умер 481. На лечении находятся 1556 горожан.
Заболеть COVID-19 возможно и повторно, но тогда инфекция проявится в легкой форме. При первом инфицировании у человека не было антител, потом они появились. А значит, пациент уже встречался с вирусом.