Обвиняемые в СИЗО проголосовали по поправкам к Конституции в Волоколамске

В СИЗО Волоколамска обвиняемые и подозреваемые проголосовали по поправкам в Конституцию. Все происходило под присмотром сотрудников и с соблюдением всех санитарных норм.

Во время голосования все участники пользовались масками и перчатками. Об этом «360» рассказала Марина Юденич, председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека. Она также поделилась, что никаких нарушений не увидела.

«Те, кто голосует, обеспечены перчатками, масками. Дистанция соблюдается, если просят соблюдать дистанцию. Поэтому из того, что мы видели, нарушений нет», — рассказала Юденич.

Средства защиты голосовавшим выдавали заранее. Руки обвиняемых в этот момент были без наручников. Каждому давалось одна-две минуты на голосование.

По словам Сергея Леонова, председателя наблюдательной комиссии области по соблюдению прав человека в местах лишения свободы, все обвиняемые в СИЗО голосовали по собственному желанию.

«Все утверждают, что пришли голосовать по зову сердца и сделали свой выбор сегодня. Это очень важно, потому что люди находятся в сложной жизненной ситуации, под следствием», — рассказал Леонов. В СИЗО Волоколамска голосуют почти 400 человек, они все поделены на группы и для каждой отведено свое время.

Ранее в Подмосковье явка на голосование по поправкам в Конституцию превысила 40%. Таким образом 2,3 миллиона жителей области уже оставили свой голос.