Явка на голосовании по поправкам в Подмосковье превысила 40%

За четыре дня явка на голосовании в Подмосковье превысила 40%. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии области.

Всего в регионе проголосовали более 2,3 миллиона человек. Еще вчера явка была больше 30%.

«По состоянию на 29 июня, явка участников на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Подмосковье составляет 40,99%, или 2381180 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Из всех проголосовавших 78,11% сделали это на избирательных участках, 11,21% во дворах домов, 9,59% у себя дома и 1,09% реализовали свое право там, где нет специальных пунктов для волеизъявления.

Голосование по поправкам продлится до ближайшей среды. За первые четыре дня уже более 40 миллионов россиян проголосовали либо на избирательных участках, либо воспользовались онлайн-сервисами. При этом продолжают приходить сведения о случаях двойного голосования. Так, например, москвич, который живет в Лондоне, решил протестировать систему и дважды отдал свой голос по поправкам.