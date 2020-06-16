    16 июня 2020, 02:44

    Обвиненный в лже-изнасиловании отчим не обижается на падчерицу

    Арина Гудилова, Иван Степанов

    Хашим Кайнак, отсидевший два месяца за преступление, которого не совершал, не обижается на свою падчерицу. Видео, после выхода на волю мужчины, оказалось в распоряжении «360».
    Обвиненный в лже-изнасиловании отчим не обижается на падчерицу

    «Я на нее не обижаюсь. Она ребенок», — рассказал Кайна. Он добавил, что, когда девочка вырастет, она поймет, что сделала.

    Мужчина пояснил, что когда услышал в чем его обвиняют, ему было очень неприятно.

    Он отметил, что ему жаль потерянного времени в СИЗО.

    «Два месяца просто так, ни за что. Сколько моральных сил и физических потерял, денег…ну что поделаешь», — сообщил он.

    Гражданина Турции Хашима Кайнака арестовали в апреле. Его падчерица обвинила его в изнасиловании. Медицинская экспертиза установила, что насилия не было. Позже девочка призналась, что оговорила отчима, так как хотела, чтобы мать с ним рассталась. Кайнака жил со матерью девочки восемь лет. У них двое общих детей. 15 июня уфимский суд выпустил из-под стражи под домашний арест на особых условиях.