Обвиненный в лже-изнасиловании отчим не обижается на падчерицу

Хашим Кайнак, отсидевший два месяца за преступление, которого не совершал, не обижается на свою падчерицу. Видео, после выхода на волю мужчины, оказалось в распоряжении «360».

«Я на нее не обижаюсь. Она ребенок», — рассказал Кайна. Он добавил, что, когда девочка вырастет, она поймет, что сделала.

Мужчина пояснил, что когда услышал в чем его обвиняют, ему было очень неприятно.

Он отметил, что ему жаль потерянного времени в СИЗО.

«Два месяца просто так, ни за что. Сколько моральных сил и физических потерял, денег…ну что поделаешь», — сообщил он.

Гражданина Турции Хашима Кайнака арестовали в апреле. Его падчерица обвинила его в изнасиловании. Медицинская экспертиза установила, что насилия не было. Позже девочка призналась, что оговорила отчима, так как хотела, чтобы мать с ним рассталась. Кайнака жил со матерью девочки восемь лет. У них двое общих детей. 15 июня уфимский суд выпустил из-под стражи под домашний арест на особых условиях.