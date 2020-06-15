Девочка обвинила отчима в изнасиловании. Когда выяснилось, что она врала — его выпустили
Как сообщил «360» адвокат Искандер Фахретдинов, судья принимал решение полтора часа. При оглашении решения подсудимому стало плохо, у него подозревается инсульт.
Мать девочки Вероника Гумерова ранее сообщала, что жила с Хашимом Кайнаком восемь лет. У них двое общих детей, всего в семье пятеро несовершеннолетних.
Отношения старшей дочери с отчимом сразу не сложились, потому что мужчина уделял ей меньше внимания, чем младшей дочери. В середине апреля девочка пожаловалась матери, что Хашим Кайнак к ней приставал. Его задержали, но медицинская экспертиза установила, что насилия не было. Позже девочка призналась, что оговорила отчима, так как хотела, чтобы мать с ним рассталась.
Вероника Гумерова решила забрать заявление, но следствие настаивало на виновности турка, и не торопилось освобождать его из следственного изолятора.