После двух месяцев в СИЗО уфимский суд выпустил из-под стражи под домашний арест на особых условиях гражданина Турции, которого ранее в сексуальных домогательствах обвиняла падчерица. Она хотела поссорить отчима с матерью, но потом призналась, что оболгала мужчину.

Как сообщил «360» адвокат Искандер Фахретдинов, судья принимал решение полтора часа. При оглашении решения подсудимому стало плохо, у него подозревается инсульт.

Мать девочки Вероника Гумерова ранее сообщала, что жила с Хашимом Кайнаком восемь лет. У них двое общих детей, всего в семье пятеро несовершеннолетних.

Отношения старшей дочери с отчимом сразу не сложились, потому что мужчина уделял ей меньше внимания, чем младшей дочери. В середине апреля девочка пожаловалась матери, что Хашим Кайнак к ней приставал. Его задержали, но медицинская экспертиза установила, что насилия не было. Позже девочка призналась, что оговорила отчима, так как хотела, чтобы мать с ним рассталась.

Вероника Гумерова решила забрать заявление, но следствие настаивало на виновности турка, и не торопилось освобождать его из следственного изолятора.