СК РФ возбудил дело о разработке Украиной биооружия массового поражения

Создание биологических лабораторий на Украине при поддержке США Следственный комитет РФ квалифицировал по статье о разработке биологического оружия массового поражения. Об этом сообщил в интервью агентству ТАСС председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«Мы запросили у Минобороны России имеющиеся документы, а в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения, устанавливаем обстоятельства произошедшего», — рассказал Бастрыкин.

Он отметил, что сейчас в информационном поле западных стран отрицается наличие таких лабораторий, однако ранее представители США публично утверждали обратно и признавали наличие исследовательских объектов на территории Украины.

«Сложно представить, что могло бы быть, если бы эти объекты продолжили свою деятельность», — подчеркнул Бастрыкин.

Ответственность за разработку и производство биологического оружия и других видом оружия массового поражения предусмотрена статьей 355 УК РФ в главе «Преступления против мира и безопасности человечества. Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

О фактах экстренной зачистки руководством Украины следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, ранее сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отмечал, что в лабораториях якобы исследовали и ликвидировали 24 февраля опасные патогены, в том числе возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных заболеваний.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на выступлении в комитете по иностранным делам Совета Конгресса США признала наличие объектов на Украине. В Минобороны РФ в ответ отметили, что таким образом Нуланд подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.