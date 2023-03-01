Общество 01 марта 2023, 15:18 Обучение бывших военных для работы с молодежью начнется в марте Кириенко: обучение военнослужащих в рамках проекта «Твой герой» начнется 16 марта РИА «Новости»

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Обучение демобилизованных военнослужащих в рамках проекта «Твой герой» начнется с 16 марта. Дату уточнил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, сообщил ТАСС.

Мероприятия, по словам Кириенко, пройдут в центре знаний «Машук». Обучение необходимо для включения бывших военнослужащих в систему патриотического воспитания молодежи.

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«Нет ничего важнее военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и воспитательной системной работы. Ты всегда хочешь что-то сделать для того, что действительно любишь», — отметил он, назвав вовлечение молодежи в патриотическую деятельность важной задачей.

Также Кириенко отметил, что необходимо развивать систему военно-спортивных игр на примере «Зарницы». В нее он предложил включить обучение противодействию в информационной среде, современную медицинскую подготовку и основы управления беспилотниками.

Ранее Кириенко заявил, что российская молодежь должна самостоятельно создавать свое будущее.