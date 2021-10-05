Обучать учителей работе с TikTok и Instagram предложили в России

Преподавателей необходимо обучать основам работы с такими популярными у молодежи приложениями, как TikTok и Instagram. Такое мнение выразил главный технолог Педагогического конструкторского бюро Александр Прутченков. Эксперт считает, что подобные технологии нужно внедрить в образовательные программы повышения профессионального уровня педагогов.

Прутченков отметил в беседе с ТАСС, что такое новшество помогло бы не только лучше находить общий язык с учениками, но и привлекать молодых учителей к процессу обучения. По его мнению, учиться работе с приложениями можно, к примеру, во время творческого отпуска или на специальных мастер-классах.

Внедрение сетей TikTok и Instagram в образовательные программы, по мнению эксперта, помогло бы повысить уровень компетенции молодых преподавателей, позволило бы включить в процесс современные технологии.

«Еще раз подчеркиваю, что, понятно, нужны необходимые ресурсы. <…>. Здесь важно дать любому педагогу вживую пообщаться с яркими нестандартными педагогами», — добавил эксперт.

Прутченков предложил включить основы работы с приложениями в программу всероссийского конкурса «Учитель года России». Он назвал участников мероприятия «золотым резервом» и добавил, что к процессу можно подключить интернет-ресурсы и телевидение. Совсем недавно президент России Владимир Путин распорядился создать для освещения конкурса «Учитель года России» специальное телешоу.