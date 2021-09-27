Путин поручил создать в России телешоу «Учитель года»

В России появится новое телешоу для освещения конкурса «Учитель года России». Об этом распорядился президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Организацию более широкого освещения всероссийского конкурса с 2022 года поручено обеспечить правительству и комиссии Государственного совета РФ по направлению «Образование».

Эта работа предусматривает в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию на общероссийском обязательном общедоступном канале. Ежегодное финансирование этого шоу должно быть обеспечено из федерального бюджета.

С этой задачей кабмин должен справиться к 1 июля следующего года. Промежуточный доклад правительство должно будет предоставить до 30 декабря.

С предложением изменить формат конкурса «Учитель года» и проводить его как реалити-шоу в течение всего года Путин выступил в конце марта на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года о конкурсе. Я уже администрации [президента] говорил об этом, что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», — заметил глава государства.