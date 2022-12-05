Эксклюзив 05 декабря 2022, 11:56 Обстановку на КПП после пожара на аэродроме в Рязани сняли на видео Появились кадры с КПП после пожара на аэродроме под Рязанью

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Бензовоз загорелся на аэродроме под Рязанью. В распоряжении «360» появились эксклюзивные кадры с контрольно-пропускного пункта на объекте.

О взрыве машины стало известно утром в понедельник. По предварительной информации, при происшествии погибли трое человек и еще девять пострадали.

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Также из-за взрыва пострадал самолет, специалисты уточняют обстоятельства произошедшего. Источник в Рязанской областной больнице сообщил, что с травмами поступили пять человек, пострадавших при взрыве на аэродроме.

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Жители района Дягилево в Рязани сообщали в социальных сетях, что утром слышали громкие хлопки, после чего почувствовали запах горящего керосина. Один из них уточнил, что ударная волна прошла по населенному пункту примерно в 6:40 по московскому времени.

В Дягилеве расположены аэродром и авиаремонтный завод.