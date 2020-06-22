«Общество меняется»: в Госдуме объяснили важность голосования по поправкам к Конституции

Депутат Госдумы Ларисова Тутова объяснила «360», почему нужно идти голосовать по поправкам в Конституцию. Она также назвала изменения в главном законе страны нормальным явлением.

«Время идет. Наше общество меняется. Поэтому и изменения в главный закон страны закономерны и естественны», — пояснила спикер Госдумы.

По ее словам, внесение поправок в Конституцию считается «нормальным и типичным явлением для всех стран». И то, что россияне пойдут голосовать, станет «показателем зрелости нашего общества, его сплоченности и готовности отвечать за свою судьбу».

Депутат также ответила на вопрос о необходимости прописывать в Конституции пункты про укрепление семьи и сохранение традиционных ценностей. Она рассказала, что такие поправки заложат основное понятие семьи, которое будет закреплено в законе.

«Итак, в предложенных поправках к Конституции РФ устанавливается, что дети отныне являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство гарантирует обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан и индексацию социальных пособий и иных социальных выплат», — рассказала депутат.

Кроме этого, по мнению Тутовой, если государство своей главной задачей сделает заботу о детях, то в стране появится больше перинатальных центров и молодым семьям продолжат помогать.

«Можно предположить, что в той или иной степени сохранится материнский капитал — не только до 2026 года», — объяснила спикер Госдумы. Она также напомнила, что в Конституции СССР были пункты о семье. Их убрали в 1993-м. По мнению Тутовой, это было сделано «в угоду толерантной Европе».

Ранее своим мнением о поправках в Конституцию поделилась еще один депутат — Ольга Окунева.

Подмосковье начнет голосовать 25 июня. Это можно будет сделать на своем или любом другом избирательном участке, дома или с помощью передвижного пункта в отдаленном СНТ. Высказать свое мнение возможно до 1 июля включительно. Именно в этот день состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.