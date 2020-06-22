Уважение к старшим и забота о близких. В Госдуме объяснили, как поправки к Конституции защитят семейные ценности

Семейные ценности — это и про воспитание детей на примере родителей, и про внимание к близким, и про брак между мужчиной и женщиной. Все они являются фундаментом для сохранения традиций страны. Депутат Госдумы Ольга Окунева объяснила «360» важность этих поправок в Конституцию РФ накануне голосования.

«Основной закон становится более качественным. Есть вещи, которые от общих деталей прописываются более конкретно. Безусловно, я пойду и буду принимать участие в голосовании. Я работаю в комитете, который занимается вопросами семьи и детей. В Конституции нашли свое отражение вопросы важности госполитики в отношении защиты детства и государственной семейной политики. Отводится приоритет семейному воспитанию и заботе государства о тех детях, которые не имеют возможности по разным обстоятельствам воспитываться в семье, но о них обязательно позаботятся», — заявила она.

Окунева заметила, что данные вопросы важны для нее как для человека, мамы, бабушки и, безусловно, представителя интересов избирателей.

Защита семейных ценностей позволяет не разрушать семейные традиции, укреплять семью, воспитывать в детях уважение младших к старшим Ольга Окунева.

По ее словам, несмотря на современный темп жизни, нужно находить время для общения с семьей.

«Важно встречаться с родственниками, устраивать совместные праздники, беречь здоровье и уважение к каждому члену семьи», — сказала Окунева.

Она добавила, что избиратели ни разу не возмущались или не просили разъяснений по теме брака как союза мужчины и женщины.

«Это тоже сохранение традиций нашей многонациональной страны», — подчеркнула депутат.

С ее точки зрения, в случае принятия большинства поправок в России изменится государственная политика.

«Основной закон будет давать еще более основания для отстаивания тех позиций, которые будут прописаны теперь и в Конституции», — резюмировал она.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ведомство полностью готово к голосованию. Оно состоится 1 июля.