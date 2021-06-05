Общественник: продажу алкоголя на человека надо ограничить

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выразил мнение, что стоит ограничить продажу алкоголя до пяти-шести литров в год на человека. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он заявил, что это нормы, «которые выстроены глобальным медицинским сообществом».

«Есть четкое определение, что свыше, например, пяти-шести литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание», — считает Хамзаев.

По его словам, это «нормальная мера» и пять литров — адекватная цифра. Также он добавил, что нужно сокращать количество контрафактного алкоголя разными способами.

«Я сторонник вывода алкоголя из населенных пунктов, как это в ряде стран сделано на сегодняшний день. Потом, я выступаю за полную государственную монополию продажи алкоголя», — заключил Хамзаев.

Ранее стало известно, что потребление табака в России снизилось до 21%. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай,