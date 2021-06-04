Россияне стали меньше курить

Потребление табака в России снизилось до 21%. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай, сообщило РИА «Новости».

Статистика по потреблению табака и алкоголя в России на сегодняшний пока формируется, но в целом есть снижение. По словам замглавы Минздрава, потребление табака сейчас составляет порядка 21%.

Потребление алкоголя в прошлом году, согласно предварительным подсчетам, составило около девяти литров на душу населения. Но в полной мере статистика будет представлена к середине года, когда будут изучены не только показатели по продажам, но и данные по смертности от заболеваний, связанных с потреблением алкоголя, разница в продолжительности жизни мужчин и женщин, а также ряд других составляющих.

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев ранее рассказал, как россияне могут получить компенсацию от соседа-курильщика. Он напомнил, что по нынешним законам в стране запрещается курить даже на балконах своих квартир.